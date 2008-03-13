В Эгейском море тонет круизный лайнер с 280 пассажирами на борту

Круизный лайнер "Георгис" с 280 пассажирами на борту терпит бедствие недалеко от Афин. Среди пассажиров - 56 россиян, сообщает NEWSru со ссылкой на представителя министерства торгового судоходства Греции.

Судно вышло утром из афинской гавани Пирей и направилось в круиз по островам Порос, Гидра и Спецес. Вскоре оно налетело на небольшой остров в 4 морских милях от острова Порос в Сароническом заливе недалеко от Афин, сообщил представитель министерства торгового судоходства Греции.

Лайнер получил пробоину, через которую поступает вода.

На месте происшествия находятся несколько катеров береговой охраны, три вертолета. Идет эвакуация пассажиров.

Греческие власти отметили, что на море в районе острова Порос установилась хорошая погода, так что пассажирам судна в настоящее время не грозит опасность.

"Сейчас людей эвакуируют на сушу", - сказал собеседник агентства. "В районе происшествия очень много сил, которые могут оказать помощь", - добавил он.