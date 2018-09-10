Bloomberg: НАТО и Россия хотят показать друг другу готовность к войне

Экс-командующий войсками альянса уверяет, что масштабные военные учения обеих сторон на самом деле никакие не учения.

В течение ближайших недель НАТО и Россия будут проводить целую серию масштабных военных учений. И эти маневры точно не для забавы.

В них примут участие сотни тысяч солдат, тысячи образцов бронетехники и даже боевые корабли. Хотя никто не погибнет (разве что из-за несчастных случаев, которые нередко случаются во время таких учений), сигнал обеих сторон кристально четкий и понятный: «Мы готовы к войне».

Об этом на страницах Bloomberg пишет бывший командующий войск НАТО и отставной американский адмирал Джеймс Ставридис.

Он напоминает, что российские учения носят название «Восток» и пройдут на территории, восточнее от Уральских гор. Это крупнейшие военные маневры в России со времен распада СССР. Последний раз нечто подобное происходило в 1981 году. В их рамках будет развернуто 300-тысячную армию и более тысячи образцов военной авиации. Стоит подметить, что в маневрах примут также тысячи солдат Китая, которые будут принимать участие в операциях рядом с российскими военными. Также будет небольшой контингент Монголии, которая выступает в роли партнера как России, так и НАТО.

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«Сигнал Западу очевиден: Россия и Китай могут сотрудничать в военной сфере против НАТО на Востоке или против США и их союзников в Тихом океане», - пишет Ставридис, напоминая о футуристической новелле Питера Сингера «Призрачный флот», по сюжету которой Россия и Китай заключили союз против США. Учения «Восток-2018» впервые демонстрируют вероятность воплощения этого сюжета в реальной жизни. Поэтому США стоит переживать.

В это время, НАТО проведет свои большие военные маневры под названием Trident Junction-2018. Они пройдут возле северных границ альянса и привлекут 40 тысяч солдат из всех 29 стран-участниц. Кроме того, будет задействовано несколько сотен боевых самолетов и десятки кораблей. Западные учения не такие масштабные и зрелищные, как российские. Но они будут «выпускными» для новых высокомобильных сил НАТО, которые в случае необходимости за считанные дни смогут отразить вторжение России в страны Балтии. В маневрах также примут участие две страны, которые выступают партнерами альянса: Швеция и Финляндия.

Автор напоминает, что в Москве серьезно нервничают из-за возможности того, что Стокгольм и Хельсинки могут получить членство в НАТО. А их появление на полях Trident Junction-2018 только усилит российские страхи. Все это может привести к росту напряжения и появления просчетов. Поэтому стоит очень пристально следить за ключевыми элементами учений НАТО, так и России.

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Во-первых, нужно признать, что маневры обеих сторон содержат также внутренние сигналы. С точки зрения Владимира Путина, его масштабные учения – это демонстрация профессионализма национальных войск. Это игра на «патриотической гордости», которая была создана после вторжения в Украину и аннексии Крыма. Поэтому маневры должны показать россиянам, что армия их страны способна удержать захваченные чужие территории.

В случае НАТО сообщение похоже и оно адресовано прифронтовым государствам, которые граничат с Россией: Эстонии, Литве, Латвии, Польше и Норвегии, - а также партнерам в Швеции и Финляндии. Западные обучения должны убедить жителей этих стран в боеспособности и надежности, а также готовности альянса воевать, если будет надо.

Во-вторых, роль Китая – это нюанс. С самого начала учения «Восток» были разработаны для сдерживания армии не НАТО, а именно КНР. Все очевидно: Пекин с его огромным населением и жаждой экономического роста смотрит на богатую на природные ресурсы Сибирь, как собака на сочный кусок мяса. Однако, из-за национализма лидера КНР Си Цзиньпина и жесткой торговой политики Дональда Трампа Пекин пытается усилить отношения с Москвой. А Россия на фоне конфликта с США (собственно, с американским Конгрессом) желает держаться поближе к Китаю. Хотя в долгосрочной перспективе эти отношения будут вредными, партнерство и военные учения сейчас кажутся удобными.

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В-третьих, стоит заметить реальные военные улучшения, которые несут такие учения. Развертывание войск европейских стран и Канады позволяет улучшить военную интеграцию на многих фронтах: в технической синхронизации радиокомуникаций, группировке систем прицеливания с помощью самолетов разных стран (это было серьезной проблемой во время операции НАТО в Ливии), в чрезвычайно сложных операциях против субмарин, а также во взаимодействии пехоты и наземной боевой техники. Все это очень не просто. И практика позволяет довести все эти нюансы до идеала.

И, наконец, стоит обратить внимание на морское измерение как российских учений, так и тех, которые проводит НАТО. Не случайно, что в западных маневрах операциями будет командовать не генерал альянса, а четырехзвездочный адмирал США Джеми Фогго. Он неоднократно высказывался о проблемах военно-морских операций при нынешней атмосферы в отношениях между альянсом и Кремлем. Будут значительные военно-морские группы, как со стороны НАТО, так и со стороны России, которые будут действовать в Балтийском, Черном, Средиземном и даже Арктическом морях.