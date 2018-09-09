На протестах в Питере жестко задержали 10-летнего ребенка (фото, видео)

Напомним, по всей России проходят акции против пенсионной реформы.

В воскресенье, 9 сентября, по всей России проходят акции против пенсионной реформы, анонсированные Навальным.

Как сообщает Дождь, в Санкт-Петербурге задержания проходят в жесткой форме.

На кадрах видео видно, как сотрудники полиции задержали мальчика, которому, по словам корреспондента Дождя, около 10 лет на вид. Мальчик плакал, когда его вели в автозак.

Также сообщается, что был жестко задержан пенсионер, которого люди из толпы пытались защитить от сотрудников ОМОНа. По дороге в автозак он потерял очки. Позже стало известно, что пенсионеру стало плохо. Ему вызвали скорую.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей России, акции согласовали только в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.

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В Санкт-Петербурге 7 сентября власти отозвали согласование, объяснив это коммунальной аварией. В Москве также пройдет несогласованная акция.

25 августа Навального задержали у дома и арестовали на 30 суток. Накануне акции в Москве задержали соратников Навального Георгия Албурова и Владимира Милова, в день акции 9 сентября задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Накануне 9 сентября в регионах также задерживали и арестовывали активистов.