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Пенсионное побоище по-русски: задержание детей, жестокая «паковка» в автозаки и избиение дубинками (видео)

12:26, 10 сентября 2018
Мир
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Митинги жестко разогнали ОМОН и полиция, задержано более тысячи человек. Наиболее массовые задержания произошли в Санкт-Петербурге.

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Правоохранители били людей и сотнями "паковали" в автозаки.

Среди задержанных - немало детей и людей пожилого возраста. Также задержали 10-летнего ребенка, мальчик плакал, когда его вели в автозак.

От полицейских дубинок пострадали десятки журналистов.

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Новость в сюжете: Акции протеста в России
Теги: #Россия#пенсионный возраст#Протесты в России#митинг в Москве