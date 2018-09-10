Пенсионное побоище по-русски: задержание детей, жестокая «паковка» в автозаки и избиение дубинками (видео)
12:26, 10 сентября 2018Мир
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9 сентября во многих российских городах прошли массовые митинги.
Пенсионное побоище по-русски: задержание детей, жестокая «паковка» в автозаки и избиение дубинками
Несогласные с повышением пенсионного возраста вышли на улицы с мирным протестом.
Митинги жестко разогнали ОМОН и полиция, задержано более тысячи человек. Наиболее массовые задержания произошли в Санкт-Петербурге.
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Правоохранители били людей и сотнями "паковали" в автозаки.
Среди задержанных - немало детей и людей пожилого возраста. Также задержали 10-летнего ребенка, мальчик плакал, когда его вели в автозак.
От полицейских дубинок пострадали десятки журналистов.
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