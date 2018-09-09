В сети появилось видео жуткой аварии с участием президента Молдовы

По данным СМИ, в аварии серьезно пострадала мать президента Молдовы.

Муниципальный советник от Партии социалистов Молдовы Гайк Вартанян опубликовал на запись с видеорегистратора одной из машин кортежа президента Молдовы, который попал в ДТП.

Видео он обнародовал своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда". На видео видно, как грузовик резко выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль из кортежа президента, что едет впереди. Затем в грузовик въезжает и автомобиль, из салона которого велась видеозапись.

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Как сообщалось, кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, главу Молдовы и двух членов его семьи госпитализировали. Две машины из президентского кортежа столкнулись с автомобилем, который перевозил мясо.

Состояние Додона сейчас удовлетворительное - у него несколько царапин и синяков. В то же время, СМИ сообщают, что в аварии серьезно пострадала мать президента Молдовы.