Президент Молдовы-"друг Путина" попал в ДТП - его срочно госпитализировали (фото, видео)

Кортеж президента Додона попал в аварию.

На трассе Кишинев – Унгены, неподалеку от города Страшены, несколько машин из кортежа президента Молдовы Игоря Додона попали в аварию.

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Из размещенных в социальных сетях фотографий видно, что лимузин, на котором обычно передвигается Додон, лежит перевернутый в кювете. Также в кювете находится одна из машин сопровождения, передает AVA.md.

По свидетельству очевидцев, несколько человек получили ранения и были эвакуированы машинами скорой помощи. Среди пострадавших был и Додон.

На данный момент нет точных данных о состоянии здоровья президента Молдовы и его сопровождающих.

Видео: Unimedia

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