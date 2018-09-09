Президент Молдовы-"друг Путина" попал в ДТП - его срочно госпитализировали (фото, видео)
15:23, 09 сентября 2018Мир
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Кортеж президента Додона попал в аварию.
Додон попал в аварию / фото ava.md
На трассе Кишинев – Унгены, неподалеку от города Страшены, несколько машин из кортежа президента Молдовы Игоря Додона попали в аварию.
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Из размещенных в социальных сетях фотографий видно, что лимузин, на котором обычно передвигается Додон, лежит перевернутый в кювете. Также в кювете находится одна из машин сопровождения, передает AVA.md.
По свидетельству очевидцев, несколько человек получили ранения и были эвакуированы машинами скорой помощи. Среди пострадавших был и Додон.
На данный момент нет точных данных о состоянии здоровья президента Молдовы и его сопровождающих.
Видео: Unimedia
Как сообщал УНИАН, так называемый премьер-министр непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в ДТП.
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