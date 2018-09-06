The Telegraph: Россия совершила акт войны против Британии

И Лондону нужно сделать все, чтобы не позволить Москве повторить нечто подобное снова.

В ответ на российские увиливание и вранье премьер-министр Великобритании и Скотланд-Ярд положили на стол твердые факты и исчерпывающие доказательства.

Двоих россиян обвинили в организации атаки в Солсбери. Они оказались агентами ГРУ России. Камеры уличного наблюдения засняли их на улицах Солсбери во время атаки против экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет The Telegraph в редакционной статье, добавляя, что были также обнародованы детали того, как яд под названием «Новичок» вообще привезли в Великобританию в бутылке из-под духов.

Читайте такжеСША, Франция и Германия обвинили Россию в отравлении Скрипалей

«Это не была наглая самодеятельность. Можно сказать почти точно, что ее одобрили за пределами ГРУ, на высшем уровне российского государства», - сказала премьер-министр Тераза Мэй в Палате общин.

Издание указывает на то, что Великобритания даже не подала запрос России на экстрадицию обвиняемых агентов. Потому что Москва точно их не выдаст. Но премьер-министр пообещала усилить сотрудничество с другими странами в сфере безопасности и активизировать усилия против ГРУ. Стоит надеяться, что союзники в Европе возьмут на себя обязательства поддержать любые жесткие меры, которые Лондон предложит на уровне Евросоюза.

Впрочем, есть и определенная домашняя работа, которую британскому правительству стоит сделать. Очевидно, Россия воспользовалась относительно открытыми британскими границами, а также лояльной визовой и экономической политикой. Поэтому время пересмотреть эту открытость, а также подумать, не мало ли Лондон делает для борьбы с российской пропагандой.

Читайте такжеThe Guardian: Новые разоблачения в деле Скрипача сохранят санкции против России за войну против Украины

«Отравление Сергея Скрипаля, его дочери, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс было актом войны. Для того, чтобы предотвратить в будущем такие действия, потребуется единодушное осуждение. Что-то менее значительное России подаст сигнал, что у ее кампании по уклонению от ответственности и перекладывания вины на других есть благодарная аудитория за рубежом. ГРУ может решить, что Британия, Европа и Запад в целом слабы, раздроблены и могут быть развалены. А это в свою очередь не остановит будущие преступления, а спровоцирует их. Так больше продолжаться не может», - говорится в статье.