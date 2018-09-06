Российские наемники зашли в Йемен - СМИ

"Частники" могут быть одним из подразделений "Вагнера".

Частная военная компания российского происхождения зашла в Йемен.

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Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах РФ.

"Являются ли эти "частники" одним из подразделений "Вагнера", засвеченного по работе в Сирии и странах Африки - доподлинно не уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории страны. Как отмечается в сообщении, Аль-Машат выразил надежду на то, что РФ сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.