США пригрозили Асаду ответом в случае применения химоружия в Идлибе

В случае применения Дамаском химического оружия во время наступления на контролируемую мятежниками провинцию Идлиб Вашингтон и его союзники сразу отреагируют "должным" образом, предупредили в Белом доме.

Соединенные Штаты направили резкое предупреждение сирийскому правителю Башару Асаду учитывая вероятное наступление его войск и союзных Дамаска сил на контролируемую мятежниками провинцию Идлиб на северо-западе страны.

В обнародованном вечером во вторник, 4 сентября, заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс отмечается недопустимость применения войсками Асада химического оружия в Идлибе, пишет DW.

В случае использования вновь боевых отравляющих веществ Асадом реакция Соединенных Штатов и их союзников будет быстрой и "должной", отметила пресс-секретарь Белого дома.

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Представитель администрации американского президента также указала на то, что наступление на провинцию Идлиб лишь обостряет сирийский конфликт. По словам Сандерс, жизни сотен тысяч мирных жителей провинции окажутся под угрозой из-за наступления войск Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, накануне российская авиация возобновила после 22-дневного перерыва бомбардировки территории провинции Идлиб. 25 августа министерство обороны России заявило, что сирийские повстанцы якобы готовят химическую атаку в провинции Идлиб, чтобы обвинить в содеянном сирийскую власть. США, Великобритания и Франция уже тогда предостерегли Асада от применения химического оружия в Идлибе. 31 августа телеканал CNN сообщил, что американские военные специалисты составили предварительный список целей в Сирии на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о ракетном обстреле.