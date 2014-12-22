Финны хотели бы отказаться от второго государственного языка - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Åbo Akademi, сообщает Украинская правда со ссылкой на Yle.

В частности, как сообщается, трое из четырех финнов хотели бы отказаться от обязательного изучения шведского языка.

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Согласно результатам исследования, 62% респондентов считает, что в школах вместо шведского более полезно было бы изучать другие языки.

В то же время большинство респондентов положительно относится к шведскому языку.

Например, 69% считают, что исчезновение шведского языка и культуры были бы потерей для Финляндии.

Всего в исследовании приняло участие около 7300 человек.

Напомним, что в 1922 году в Финляндии был принят специальный закон, который установил два государственных языка - финский и шведский.

Во всех школах страны обязательный курс шведского языка преподается три года - с 7 по 9 классы.