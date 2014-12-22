Президентом Туниса избран 88-летний Бэджи Каид Эс-Себси

Победу на них согласно официальным данным, озвученным в понедельник Центризбиркомом страны, одержал 88-летний Беджи Каид Эс-Себси, набравший 55,68 процентов голосов, передает РИА Новости.

За политического оппонента Эс-Себси, временного президента страны Монсефа Марзуки, проголосовали 44,32 процента от всех принявших участие в выборах. Участие в голосовании могли принять около 5,3 миллиона граждан страны. Явка составила около 59%.

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До официального объявления результатов выборов штаб Марзуки сомневался в проигрыше своего кандидата, несмотря на данные общественных опросов, проводимых на избирательных участках, свидетельствующих о победе Эс-Себси.

Первый тур президентских выборов прошел в конце ноября в Тунисской республике впервые после ”жасминовой революции” 14 января 2011 года, в результате которой был свергнут авторитарный режим президента Зин аль-Абидина бен Али.

На пост президента баллотировались 27 кандидатов. В первом туре президентских выборов Эс-Себси набрал 39,46% голосов, а Марзуки — 33,4%. Остальные кандидаты набрали не более 8%.