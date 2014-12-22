В Никарагуа начали строительство канала между Тихим и Атлантическим океанами - СМИ

По словам Альеслевенса, реализация проекта является частью замысла президента Даниэля Ортеги по борьбе с бедностью, так как канал будет иметь большое социально-экономическое значение для центральноамериканской страны и создаст большое количество рабочих мест: примерно 50 тысяч - на период строительства и 200 тысяч - после ввода в эксплуатацию с учетом связанных с каналом проектов. Вице-президент отметил, что с реализацией проекта рост ВВП Никарагуа составит 8-10%, уточняет портал La Voz del Sandinismo, сообщает РИА «Новости».

Стоимость проекта оценивается в 50 миллиардов долларов, главным инвестором является китайская компания HKND. Длина канала составит почти 280 километров, глубина — около 27 метров, ширина будет варьироваться в пределах 226-530 метров.

Планируется, что время прохождения канала судами не превысит 30 часов. Новый водный путь из Атлантического в Тихий океан планируется как альтернатива уже существующему Панамскому каналу, расположенному на расстоянии всего 600 километров.

Читайте такжеВ Никарагуа протестовали против строительства канала между Атлантическим и Тихим океанами

Альеслевенс уточнил, что ввод в эксплуатацию канала в 2019 году позволит снизить стоимость перевозки грузов морским путем между Америкой, Европой и Азией примерно на 30%. Специалисты считают, что канал сможет пропускать в год 5,1 тысячи судов большого водоизмещения.