Президент Турции назвал контрацепцию "предательством" с целью "высушить нашу родословную"

Об этом он заявил на свадьбе молодой турецкой пары, на котором присутствовал в качестве свидетеля, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Эрдоган призвал молодоженов родить не менее трех детей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.

"В течение многих лет проводилась измена путем контроля за рождаемостью в этой стране с целью высушить нашу родословную. Потомство - это очень важно, как экономически, так и духовно", - сказал он.

Читайте такжеПрезидент Турции готов говорить о равных правах мужчин и мальчиков, но не женщинСтоит отметить, что согласно официальной статистике, в Турции рост населения замедляется в последние годы, а уровень рождаемости остановился на 2.07% в 2013 году

Напомним, в 2012 году Эрдоган стремился запретить аборты, но позже оставил этот план на фоне общественного протеста.

В конце ноября президент Турции также заявил, что женщина не может быть равной мужчине, поскольку это "противоречит природе".