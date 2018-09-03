В Беларуси раскритиковали Олланда за его воспоминания о «Минске»

Глава МИД Беларуси упрекнул Олланда в нехватке "порядочности и объективности".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал мемуары экс-президента Франции Франсуа Олланда. По его словам, многое из того, что Олланд рассказал об исторических переговорах в Минске в феврале 2015 года, не соответствует истине.

В своих мемуарах французский политик, в частности, критикует место проведения встречи (Дворец независимости), обстановку для переговоров и даже питание участников (пожаловавшись, среди прочего, на «ужасные бутерброды»).

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«Не понимаю, зачем Франсуа Олланд вообще это сделал. Я прочел эту публикацию и хотел бы оценить эти воспоминания не как министр иностранных дел, а как обычный человек, но очевидец этого процесса [встречи в Минске]. Мне кажется, что политики такого высокого уровня, как главы государств, должны быть порядочными, искренними и объективными. Эти качества у бывшего президента Франции господина Олланда немного страдают. Потому что некоторые вещи [описанные в книге Олланда] не соответствуют истине», - отметил Макей в интервью TYT.by.

По словам белорусского министра, в воспоминаниях бывшего французского лидера есть ряд моментов, которые бросились ему в глаза.

«Первое. «Встреча в бездушном Дворце независимости». Знаете, любое официальное здание вряд ли имеет какую-то душу. Видимо, Олланд имел в виду, что минский современный дворец не такой помпезный, как его бывшая резиденция — Елисейский дворец… Для нас, как бы кто ни относился, этот дворец является символом белорусского суверенитета и независимости и к нему тоже надо относиться с должным уважением как к такому символу», – указал Макей.

Кроме того, министр объяснил, почему участникам переговоров (как вспоминает Олланд), пришлось сидеть за низкими, неудобными столами на неудобных креслах.

«Тогда во Дворце независимости было подготовлено несколько залов для проведения официальных встреч. Был специальный зал с синхронным переводом, где, как предполагалось, будет проходить основное заседание «нормандской четверки». Но всегда, когда проходят подобного рода события, предусматривается так называемая комната-накопитель, где собираются все главы государств, поскольку они приезжают друг за другом, а не одновременно. И так получилось, что по мере того, как прибывали президенты, в этой комнате завязалась беседа и фактически уже начались конкретные переговоры. Когда белорусская сторона предложила перейти в зал официальных переговоров, было сказано: «Нет, мы останемся здесь». Поэтому и оказались низкие столы», - рассказал он.

Отдельно Макей остановился на вопросе питания участников.

«Насчет «ужасных бутербродов» — это вообще смешная история. После того, как лидеры стран провели некоторое время в «комнате-накопителе», надо было провести церемонию приветственной встречи, где выступал и наш президент. И уже на выходе после этой церемонии президент Беларуси предложил поужинать, я стоял рядом и видел эту ситуацию. Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Да-да, давайте ужинать». Но госпожа федеральный канцлер Меркель жестко посмотрела на Олланда и сказала: «Нет времени на ужин, начинаем работать… От ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз», - рассказал глава МИД РБ.

Макей подчеркнул, что именно Меркель была мотором всех переговоров.

При этом, глава белорусской дипломатии не стал подробно останавливаться на более серьезных аспектах переговоров, о которых говорил Олланд. В частности – на угрозах Путина президенту Порошенко. По словам Макея, белорусская сторона не напрашивалась на участие в переговорах.

«Да, из комнаты переговоров выходил и господин Штайнмайер — тогдашний министр иностранных дел Германии, и Сергей Лавров, и они общались с журналистами, и у меня с ними были беседы о том, как идут переговоры. Но я не хотел бы касаться содержательной стороны дела, поскольку белорусская сторона не присутствовала с начала до конца в этом процессе», – заключил он.

Напомним, в своей новой автобиографической книге «Уроки власти», Франсуа Олланд подробно вспоминает, как согласовывали и подписывали минские соглашения в феврале 2015 года.

По его словам, Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга.

"Российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить украинскую армию. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - написал Олланд.