The Economist: Путинские "волки в байкерской шкуре" везут в Словакию влияние Кремля

Словацкие политики и граждане разделились в отношении к российским мотоциклистам, которые превратили старую ферму для свиней в свою военную базу.

Вблизи словацкого села Дольна Крупа бывшая ферма по выращиванию свиней стоит среди пшеничных полей. Разрисованна в цвета камуфляжа, она выглядит странно и угрожающе.

Стук в металлические ворота фермы остался без ответа, лишь большой сторожевой пес прорычал. Высокие стены обвиты колючей проволокой, небольшой знак предупреждает, что фотографировать здесь запрещено, а другая большая вывеска сообщает, что ферма - это, оказывается, "музей", пишет The Economist.

В июне российские государственные СМИ объявили об открытии в Словакии "европейской штаб-квартиры" мотоклуба "Ночные волки", который тесно связан с Владимиром Путиным. В 2011 году он даже прокатился с байкерами на мотоцикле.

В Польше "Ночные волки" запрещены, а США ввели против них санкции за участие в войне против Украины. Словацкие либералы подняли шум из-за того, что "правая" милитаризованная группа "Словацкие добровольцы" проводили военные учения на территории фермы, которую заняли российские байкеры. При этом, были использованы старые танки.

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Владелец фермы - Йозеф Хамбалек, бизнесмен со связями в политических кругах Словакии, который увлекается мотоциклами и националистическими идеями. Он взял танки и военное оборудование у словацкого министерства обороны, сказав, что оно нужно для создания музея на ферме.

Более 200 интеллектуалов, политиков и активистов подписали письмо с призывом к власти Словакии закрыть базу "Ночных волков" и выдворить их из страны. Президент страны Андрей Киска раскритиковал правительство за молчание: "Это не просто любители мотоциклов". Пресс-секретарь министерства внутренних дел Словакии Петар Лазаров прокоментировал, что правительство следит за "Ночными волками" и "Словацкими добровольцами". Но пока с ними ничего нельзя поделать, потому что они не совершили никакого преступления. Минобороны попросило вернуть оборудование обратно.

Однако, существуют подозрения, что правоцентристская партия Smer, которая председательствует в правящей коалиции, умышленно уклоняется от выдворения путинских байкеров. Эксперт Института общественных дел Григорий Мисежников говорит, что партия хоть официально и декларирует прозападный курс, многие ее члены на самом деле лояльны к России. Бывший министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак, который до сих пор имеет влияние в стране, дружит с бизнесменом Хамбалеком, на чьей ферме засели путинские "Ночные волки".

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Антикоррупционных активист Юрай Сматана связывает появление российских байкеров с историей вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году. На прошлой неделе тем событиям исполнилось 50 лет. По мнению активиста, скрытое значение появления российских байкеров в том, что власти страны - соучастники нынешнего российского "вторжения", как и во время предыдущего.

"Мы не приглашали вас сюда в 1968-м году, вы нам не нужны и в 2018-м", - написано на билборде в городке Трнава неподалеку.

В Дольной Крупе живет 2 тысячи жителей, которые разделились в отношении к "Ночным волкам". Группа местных активистов призывает власти выгнать байкеров, потому что ферма Хамбалека, согласно закону, предназначена только для использования в аграрных целях. Другие же считают, что шум вокруг путинских байкеров не оправдан.

"У нас никаких проблем с "Ночными волками" и с Россией. Я считаю, что США хуже", - сказал местный ІТ-работник Филипп.