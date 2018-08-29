Совет Европы готов лишить себя полномочий ради интересов России – посол

3 сентября регламентный комитет ПАСЕ определит фамилию докладчика, которому поручат готовить проект решения, которое навсегда снимет санкции с РФ в ассамблее.

Совет Европы готов ограничить свои полномочия для возвращения российской делегации в состав Парламентской ассамблеи.

Об этом заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

"Организация готова сама себя ограничить, лишить полномочий ради того, чтобы удовлетворить интересы одного государства, которое является крупнейшим нарушителем международного права на континенте", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ПАСЕ выросла в очень серьезный институт, который имеет рычаг влияния на государства, на их политику.

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"А сейчас ассамблеи предлагают пойти путем ампутации. Они готовы сами себе ампутировать руку, которой они влияли на государства, чтобы те придерживались принципов верховенства права, защиты прав человека и демократии. И это - драма, это - трагедия Совета Европы", - добавил посол.

Отмечается, что 3 сентября регламентный комитет ПАСЕ определит фамилию докладчика, которому поручат готовить проект решения, которое навсегда снимет санкции с РФ в ассамблее – точнее, не позволит этому органу накладывать их в будущем.

В начале октября Парламентская ассамблея Совета Европы должна проголосовать за или против резолюции.

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Как известно, сейчас ПАСЕ имеет право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию.

С 2016 года Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового президента - депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье.