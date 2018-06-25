Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своего президента

Мори-Паскье стала 32-м президентом организации и вторым представителем Швейцарии на этом посту.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала своим президентом депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье.

Она стала четвертой женщиной, которая возглавила ПАСЕ. Она была единственным кандидатом на пост главы организации.

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В своем вступительном слове Мори-Паскье отметила, что ценности Совета Европы нужно пропагандировать больше, чем когда-либо до этого, передает радио Свобода.

«Рост экстремизма, насилия и репрессий в контексте очень напряженной миграции и безопасности требует, чтобы мы без устали подтверждали громко и ясно то, что объединяет нас. Тревожные события, наступы в ряде европейских стран на свободу выражения мнений, свободу средств массовой информации, свободу собраний, равенства и защиты меньшинств делают это абсолютной необходимостью», – заявила новоизбранный президент ПАСЕ.

На этой должности она сменила представителя Италии Микеле Николетти, который возглавил ассамблею в январе 2018 года. Он покинул свой пост досрочно из-за поражения на парламентских выборах в Италии.

Как сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Алексей Гончаренко в эфире телеканала «112 Украина», Мари-Паскье не была замечена в подыгрывании России.