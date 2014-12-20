Евреи Чехии не хотят видеть Путина на форуме по Освенциму

В обнародованном заявлении отмечается, что, учитывая нынешнюю политическую ситуацию Федерация еврейских общин в Чехии "считает неуместным визит президента Путина на акции по случаю Дня памяти жертв Холокоста", которые должны состояться в Праге и Терезине 26-27 января 2015 года, передает "Радио Свобода".

Федерация еврейских общин заявляет, что основанием для такого шага "есть реальность, что режим, который ввел и реализует Владимир Путин, не соблюдает международных соглашений, является агрессивным и оккупирует силой территорию соседнего государства».

В заявлении говорится, что это решение было принято 17 декабря 2014 «значительным большинством» общины. Федерация еврейских общин хотела донести общественности, что «с приглашением российского президента в Прагу Федерация не имеет ничего общего».

Как сообщали чешские СМИ, президента Владимира Путина в Чехию на празднование 70-летия освобождения Освенцима пригласил президент Чехии Милош Земан. Информацию об этом подтвердил еще 18 ноября пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек. На Форум, посвященный освобождению Освенцима, Милош Земан также пригласил президентов Великобритании, США и Франции.

Форум, посвященный 70-летию освобождения Освенцима, организуют Европейский еврейский конгресс в сотрудничестве со Всемирным еврейским конгрессом, непосредственно в Чехии подготовкой проведения Форума занимается Федерация еврейских общин.

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В Прагу на памятные акции должны приехать президенты и главы парламентов многих стран, среди приглашенных также президент Украины Петр Порошенко, который уже подтвердил мир визит в Прагу.

Нацистский концентрационный лагерь Освенцим, больше известный как Аушвиц (Auschwitz), находится в Польше, в 60-ти километрах на запад от Кракова. 27 января 1945 года концлагерь был освобожден войском 107-й дивизии под командованием генерал-лейтенанта Василия Петренко. В концлагере Освенцим в течение 1941-1945 годов погибло более 1,4 миллиона человек, из которых подавляющее большинство составляли евреи.

С 1947 года Освенцим превращен в музей и внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.