Виктория Бекхэм отказалась от многомиллионного гонорара за воссоединение с группой Spice Girls

Даже гонорар в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, который получит каждая из участниц группы, если все билеты будут проданы, не соблазнили известного дизайнера.

Популярная британская группа Spice Girls, о воссоединении которой недавно сообщила Мел Би, в следующем году отправляется в гастрольный тур.

Однако, в 13-дневном туре по Великобритании девушки выступят в неполном составе.

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Как сообщает издание The Sun, Виктория Бекхэм отказалась от предложения воссоединиться и дальнейших гастролей.

Даже гонорар в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, который получит каждая из участниц группы, если все билеты будут проданы, не соблазнили известного дизайнера, пишет ТСН.

Однако на днях стало известно, что Вики отказалась. Ей предложили более выгодный контракт – участие в реалити, где главной героиней станет она сама.

Проект будет посвящен женщине как дизайнеру. Зрителям покажут закулисье модного бизнеса. Также в проект войдут моменты из личной жизни семейства Бекхэмов.

Напомним, сегодня стало известно, что Мел Би активно готовится к туру.