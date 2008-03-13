Голодный студент пытался ограбить российский Сбербанк
08:30, 13 марта 2008Мир
583 0
Неудавшийся грабитель задержан
В ночь на четверг студент пробрался в один из офисов Сбербанка во Владивостоке через разбитое окно, сообщает Лента.ру. Прибывший на место после срабатывания тревожной кнопки наряд вневедомственной охраны обнаружил молодого человека в подвале цокольного этажа.
Неудавшийся грабитель оказался недоучившимся студентом Тихоокеанского военно-морского института имени Макарова (ТОВМИ), отчисленным из учебного заведения за неуспеваемость. По его словам, он проник в банк в поисках денег на еду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter