Перед акцией против пенсионной реформы Навального двое суток продержали в изоляторе и арестовали на 30 суток

Под арестом Навальный проведет ближайшие 27,5 суток - в срок наказания суд включил его задержание в январе и двое суток в отделении полиции, проведенные сейчас.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный получил 30 суток административного ареста за митинг, который состоялся еще в январе этого года.

Как сообщает Би-би-си, Навального задержали 25 августа недалеко от подъезда его дома, выходные оппозиционер провел в отделе внутренних дел "Даниловский".

Навальный также рассказал, что в изоляторе вместе с ним поместили 66-летнего бездомного, а задержание помешало Навальному с женой Юлией отметить 18-летие брака.

Тверской районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении статьи о повторном нарушении порядка организации митингов. Речь идет об акции протеста против недопущения на президентские выборы, которая состоялась 28 января.

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Сам политик называет арест за такое давнее нарушение попыткой помешать ему провести 9 сентября, в единый день выборов, акцию против пенсионной реформы.

Отмечается, что под арестом Навальный проведет ближайшие 27,5 суток - в срок наказания суд включил его задержания в январе и двое суток в отделении полиции, проведенные сейчас.

26 августа московская власть заявила, что не согласует этот митинг. Свое решение она объяснила тем, что акция совпадает с днем выборов мэра столицы и днем города, поэтому планируется множество мероприятий на улицах Тверская и Охотный ряд.

Как сообщал УНИАН, в мае Навального арестовали на 30 суток за акцию "Он нам не царь".