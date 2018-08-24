Сенатор Джон Маккейн отказался лечиться от рака

Как отмечает NYT, прошлым летом стало известно, что у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга.

Больной раком сенатор США Джон Маккейн, который борется с болезнью уже более года, отказался от лечения, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на заявление семьи.

Как отмечает NYT, прошлым летом стало известно, что у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга.

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«В течение года Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием. Однако прогресс болезни и неумолимое старение выносят свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», — говорится в заявлении семьи Маккейна.

Маккейн проходил лечение с июля 2017 года. Семья Маккейна находится в Аризоне. По словам близких к семье людей, его смерть неизбежна, пишет газета. Отмечается, что Маккейн уже давно находится вне глаз общественности.