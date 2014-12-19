Глава "Газпром-медиа" уходит в отставку - СМИ

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источник на медиарынке и одного федерального чиновника.

Как сообщается, в пресс-службе "Газпром-медиа" отказались от комментариев. Связаться с Лесиным тоже не удалось.

Решение об отставке Лесина было принято еще неделю назад, знает человек, знакомый с ситуацией. По словам источника, решение об отставке Лесина принимал лично президент Владимир Путин.

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Кто заменит его во главе "Газпром-Медиа", пока не известно.

Лесин возглавил «Газпром-Медиа» осенью 2013 года, вернувшись в медиаиндустрию после продолжительного перерыва. После увольнения с поста советника президента в 2009 году он входил в советы директоров Первого канала и Национальных кабельных сетей, однако публично в делах индустрии не участвовал.

В «Газпром-медиа» входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница», 2х2, ТВ3, спутниковый оператор «НТВ-Плюс», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», Сити-FM, видеосервис RuTube и другие СМИ.