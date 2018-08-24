Американку, "слившую" в СМИ секретный доклад АНБ о вмешательстве России в выборы в США, посадили на 5 лет

Бывшая военная переводчица получила самый жесткий в истории США приговор за преступление, связанное со "сливом" информации в СМИ.

Бывшая сотрудница компании-подрядчика Агентства национальной безопасности США Реалити Ли Виннер приговорена к пяти годам тюремного заключения.

Ее обвиняли в том, что она поделилась с журналистами секретным отчетом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, передает BBC.

26-летняя Виннер еще в июне созналась в том, что поделилась сверхсекретным отчетом с журналистами. Ей грозило до 10 лет тюрьмы, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием, признав вину и согласившись на пятилетний срок, избавив прокуроров от необходимости представлять свои доказательства в суде.

Бывшая военная переводчица получила самый жесткий в истории США приговор за преступление, связанное со "сливом" информации в СМИ.

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"Я искренне извиняюсь и беру на себя всю ответственность за свои действия. В первую очередь я хотела бы извиниться перед своей семьей", - сказала Уиннер на оглашении приговора в суде города Огаста, штат Джорджия.

Виннер приговорили на основании закона о шпионаже, обвинения в нарушении которого предъявляли Эдварду Сноудену.

Напомним, об утечке стало известно летом 2017 года, после того как американский журналист обратился в АНБ и попросил прокомментировать документ, предоставив ведомству его копию. После этого Виннер была арестована. На допросе она сообщила, что распечатала секретный доклад, вынесла его из офиса и передала журналистам издания The Intercept.

В докладе утверждалось, что российские спецслужбы, в частности Главное разведывательное управление (ГРУ), проводили кибератаки на поставщиков программного обеспечения избирательных участков на выборах президента США и разослали более 120 фальшивых электронных писем с вирусами.

По информации ФБР, Виннер на допросе признала, что переданные СМИ данные могли навредить американским интересам и использоваться другими странами. При этом Виннер была одной из шести сотрудников фирмы, которые распечатали доклад.