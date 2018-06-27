Американка, передавшая журналисту секретный доклад о вмешательстве РФ в выборы в США, признала вину: теперь ей грозит не 10 лет тюрьмы, а пять

Девушке грозило до десяти лет тюрьмы, но после признания прокурор заявил, что будет настаивать на более мягком наказании.

Обвиняемая в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США экс-сотрудница выполняющей контракты для Пентагона компании Pluribus International 26-летняя Риалити Ли Виннер признала свою вину в суде 26 июня.

Как передает РБК, таким образом Виннер пошла на сделку со следствием. Девушке грозило до десяти лет тюрьмы, но после признания прокурор заявил, что не будет настаивать на более серьезном наказании, чем пять лет и три месяца лишения свободы и еще три года нахождения под особым надзором после освобождения.

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Об утечке стало известно летом 2017 года, после того как американский журналист обратился в АНБ и попросил прокомментировать документ, предоставив ведомству его копию. После этого Виннер была арестована. На допросе она сообщила, что распечатала секретный доклад, вынесла его из офиса и передала журналистам издания The Intercept. В докладе утверждалось, что российские спецслужбы, в частности Главное разведывательное управление (ГРУ), проводили кибератаки на поставщиков программного обеспечения избирательных участков на выборах президента США и разослали более 120 фальшивых электронных писем с вирусами.

По информации ФБР, Виннер на допросе признала, что переданные СМИ данные могли навредить американским интересам и использоваться другими странами. При этом Виннер была одной из шести сотрудников фирмы, которые распечатали доклад.

Как сообщал УНИАН, ранее оскандалившиеся сборщики данных подключились к кампании по переизбранию Трампа.