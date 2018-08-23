Трамп пригрозил США экономическим крахом в случае его импичмента

По его словам, преступники не должны сотрудничать с правительством ради смягчения наказания.

Президент Дональд Трамп, комментируя признание своего экс-юриста Майкла Коэна, выразил убеждение, что сотрудничество с правительством в уголовных делах ради смягчения приговора «должно быть незаконным». При этом, он пригрозил США экономическими последствиями, если против него начнут процесс импичмента.

Как пишет The Guardian, в интервью Fox News американский президент предостерег, что Конгрессу не стоит даже думать о том, чтобы выгнать его из Белого дома.

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«Если мне сделают импичмент, думаю, рынки развалятся. Думаю, все будут очень бедными», - сказал Трамп, добавив, что в случае его увольнения с должности «американцы увидят такие экономические цифры, которым будет сложно поверить».

При этом, он также добавил, что не понимает, как вообще может так случиться, что Конгресс начнет против него процесс импичмента.

«Я не знаю, как можно уволить кого-то, кто так хорошо делает свою работу», - похвалил себя Трамп.

Также он раскритиковал своего бывшего личного юриста Майкла Коэна, обвинив его в желании заключить сделку с прокурорами. При этом Трамп подчеркнул, что он «заключает лучшие сделки через меня».

«Это называется настучать и так делать должно быть незаконно. Это нечестное занятие, но именно это он сделал. Он заключил очень хорошую сделку», - сказал американский президент.

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«Я знаю все о такие доносах. 30-40 лет я видел стукачей. У меня было много друзей, кто занимался такими вещами. Вам дают 10 лет тюрьмы, но вы говорите плохие вещи о ком-то, другими словами искажаете истории, а если ничего не знаете, то просто лжете. И теперь вместо 10 лет они выходят национальными героями», - добавил он.

Но несмотря на всю критику в адрес Коэна, Трамп в том же интервью фактически подтвердил признание своего бывшего юриста, признав, что знал о выплатах модели Карен МакДугал и порноактрисе Сторми Дениалс. Он также добавил, что приказал Коэну дать этим женщинам денег.

«Эти деньги были не из кампании, а мои собственные. И я писал в Twitter об этом. Не знаю, в курсе ли вы, но я писал про этих платежах», - сказал президент США.