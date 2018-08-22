СМИ США о судах над соратниками Трампа: будет ли импичмент «преступного» президента?

Демократическая пресса ругала президента, который окружил себя жуликами, а республиканская указывала на то, что приговоров для Манафорта и Коэна мало для импичмента.

Как для президента США, который обещал нанимать только лучших из лучших, получить сразу двоих осужденных подчиненных – это слишком.

Так лояльно к Демократической партии издание Washington Post отреагировало на вчерашнее признание в преступлениях Майкла Коэна, который был личным юристом Дональда Трампа, а также на приговор, который суд присяжных вынес экс-главе его избирательного штаба Полу Манафорту.

На протяжении всего суда Трамп то отталкивал от себя осужденного политтехнолога (ведь он «работал на меня не долго»), то наоборот, хвалил Манафорта как «очень хорошего человека». Аналогичным образом американский президент поступал со своим бывшим юристом.

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«Эти противоречивые оправдания не должны отвлекать от факта, что президент наполнил свою кампанию и администрацию сомнительными людьми, махровыми идеологами и другими оппортунистическими дармоедами, которые бы никогда не достигли своих высоких позиций, если бы Трамп не закрывал глаза», - пишет издание, напоминая, что кроме Манафорта и Коэна проблемы с законом возникли также у бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Первые двое однозначно идут за решетку, в то время как третьего еще не осудили. Но не известно, ждет ли того, на кого все они работали, какая-то формальная проверка или последствия. Конституция отдает эту работу в руки Конгресса. А республиканцы, которые в нем доминируют, кажется, больше готовы покрывать Трампа, чем возбудить против него расследование. Впрочем, признание Коэна должно было бы заставить Конгресс проверить роль президента в тех преступлениях, о которых он сказал суду. В конце концов, этого требует законодательство.

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Тем временем, продемократическая газета New York Times писала, что дела против Манафорта и Коэна касаются главного вопроса, который расследует специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер: сговаривались ли Трамп и его соратники с Россией для вмешательства в американские выборы и препятствовал ли потом американский президент выяснению правды. Считалось, что ни Манафорт, ни Коэн не пойдут на сотрудничество со следствием. Но теперь все может измениться, потому что им обоим грозят большие сроки в тюрьме. Впрочем, есть ли им что рассказать Мюллеру – этот вопрос тоже остается открытым.

В свою очередь, бизнес-издание Bloomberg добавляет, что Майкл Коэн уже заявил, что у него есть «знания» о хакерских атаках и сговоре с Россией, которые могут заинтересовать Мюллера и его расследование российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Адвокат бывшего юриста Трампа объявил, что его клиент с радостью поделится информацией или со специальным представителем Департамента юстиции, или с Конгрессом.

«Это великий день, плохой день. Думаю, мы выяснили сегодня, что у нас преступный президент. И это историческое событие», - прокомментировал всю ситуацию бывший советник Белого дома Джон Дин, который работал во времена Ричарда Никсона.

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Издание Politico тем временем, отметило, что после признания Коэна и приговора, который вынесли Манафорту, разговоры об импичменте Трампа усилятся. Команда американского президента изо всех сил пыталась подорвать доверие американцев к расследованию Мюллера, выставив его как «охоту на ведьм». Но теперь эти попытки окончательно потерпели неудачу. Кроме того, новости о Коэне и Манафорте сделали импичмент Трампа как никогда реальным. Ведь демократы попытаются использовать их против американского президента.

«Это лишь подчеркивает критическую важность среднесрочных выборов и сохранение большинства в Палате представителей. Если Нэнси Пелоси станет спикером, Дональд Трамп будет иметь дело с импичментом», - сказал Politico неназванный республиканец, близкий к Белому дому.

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В свою очередь, лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal отмечает, что дела Коэна и Манафорта не имеют прямого отношения к Трампу. Издание сомневается, что Роберт Мюллер выдвинет обвинение против президента США, пока тот на посту. Однако, демократы действительно могут подтолкнуть Конгресс к началу процесса импичмента после выборов. Впрочем, для увольнения Трампа американцы могут потребовать доказательства получше, чем выплаты порно-звезде.

Тем временем, прореспубликанская газета Chicago Tribune писала, что Мюллеру еще предстоит дать ответ на главный вопрос о вмешательстве России и сговоре с ней команды кандидата-республиканца. Все ждут этого. Однако вторник был кошмарным и позорным днем для президентства Трампа.

«Два дела против советников Трампа за один день в то время, как независимое расследование Мюллера продолжается. Вторник не был последним словом для президентства Трампа. Но он много о чем сказал», - пишет издание в редакционной статье.