Bloomberg: В Украине рок-звезда играет настроениями избирателей

Недовольные политиками украинцы обращают свой взгляд на звезд шоу-бизнеса, которые пока многозначительно молчат.

Украинская рок-звезда, чье имя попало в политические рейтинги за год до президентских выборов, выпустила новую песню, которая намекает, что музыкант вот-вот подтвердит слухи о намерении бороться за высший государственный пост.

Самая свежая песня группы «Океан Эльзы» провоцирует спекуляции в социальных сетях о том, что его вокалист Святослав Вакарчук собирается бросить вызов Петру Порошенко во время голосований следующего марта, пишет Bloomberg.

Текст песни, который написал сам певец, содержит строки вроде «сколько нас, тех у кого душа болит, кто проснулся и не спит в новое время» или «нам хватит недоправды, нас тошнит от искусственного сна».

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Хотя последние опросы говорят, что у Вакарчука только 5,7% поддержки, ни один кандидат в Украине не имеет уверенного преимущества над другими. Но предыдущие исследования обнаружили, что у него неплохие шансы на победу, если он попадет во второй тур. Впрочем, все желающие побороться за президентское кресло могут подтвердить свои намерения до 31 декабря.

Издание напоминает, что Вакарчук уже был депутатом, хоть и не долго. По словам политолога Дмитрия Васильева, не исключено, что музыкант собирается вернуться в политику.

«Его песня говорит, что он хочет работать с обществом, и призывает людей быть более сознательными, когда они голосуют за политиков, быть более требовательными», - сказал он.

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Порошенко все еще надеется получить второй срок, указывая на различные успехи, среди которых создание антикоррупционного суда, получения 17,5 миллиардов долларов финансовой помощи и получения безвизового режима с Евросоюзом. Но есть оправданные причины, почему весь спектр кандидатов имеет столь низкий уровень поддержки. За четыре года после второй за десятилетие проевропейской революции в Украине коррупция остается распространенной, экономический рост страны невысокий, а война против российской агрессии продолжается.

Из-за роста недовольства среди избирателей, кандидатуры Вакарчука и актера Владимира Зеленского, который тоже еще не подтвердил свои политические амбиции, фигурируют в опросах на уровне с политиками из истеблишмента. Сам рок-музыкант многозначительно молчит и отказывается комментировать значение лирики своей новой песни.