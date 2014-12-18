Срок миссии ООН в Украине продлен до марта 2015 года

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Миссия была продлена до 15 марта", - сказала представитель пресс-службы Эри Канеко.

Мониторинговая миссия была развернута Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2014 года. Ее штат насчитывает более 30 человек, которые размещены в пяти городах - Киеве, Донецке, Одессе, Харькове и во Львове.

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Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил об опасностиперехода ситуации в Украине в стадию "замороженного конфликта".