Массовое танго в Ватикане: сотни пар поздравили Папу Римского с днем рождения (фото)

Избранный в 2013 году на пост главы Римско-католической церкви Хорхе Марио Бергольо стал первым аргентинским папой за всю историю церкви, сообщает BBC.

Еще до избрания Хорхе Марио Бергольо говорил, что очень любит национальный аргентинский танец - танго.

Идея поздравить папу столь необычным способом пришла в голову учителю танцев, который через социальные сети собрал единомышленников.

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Другие желающие поздравить Франциска принесли ему на день рождения аргентинский напиток мате, поздравительные открытки и торт.