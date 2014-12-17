Массовое танго в Ватикане: сотни пар поздравили Папу Римского с днем рождения (фото)
20:09, 17 декабря 2014Мир
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Сотни пар станцевали танго на площади Святого Петра в Риме, чтобы отметить 78-й день рождения папы римского Франциска.
REUTERS
Избранный в 2013 году на пост главы Римско-католической церкви Хорхе Марио Бергольо стал первым аргентинским папой за всю историю церкви, сообщает BBC.
Еще до избрания Хорхе Марио Бергольо говорил, что очень любит национальный аргентинский танец - танго.
Идея поздравить папу столь необычным способом пришла в голову учителю танцев, который через социальные сети собрал единомышленников.
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Другие желающие поздравить Франциска принесли ему на день рождения аргентинский напиток мате, поздравительные открытки и торт.
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