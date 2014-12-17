Губернатор Кубани призвал россиян разделить с Путиным ответственность за "Крымнаш"

Об этом сообщает российский портал Южного региона.

"Мы пожинаем плоды наших завоеваний, политических побед нашей страны. Это расплата, цена вопроса, которую и экономика, и жители края и страны рано или поздно должны были разделить с президентом, с правительством, со страной. Потому что чудес не бывает. Нам казалось, что если мы присоединим Крым, сделаем этот политический шаг, ничего не произойдет, Запад и Америка это проглотят, и Россия останется устойчивой, крепкой, стабильной. Все будет по-прежнему здорово и хорошо", - сказал он.

Читайте такжеС начала недели 20 богатейших россиян стали беднее на $10 млрд из-за падения рубля"Но если почитать аналитику и высказывания наших зарубежных партнеров, а сегодня уже относительно недружественных стран, то это предрекали", – заявил он, выступая на сессии Законодательного собрания региона.

"Мы же все рукоплескали, мы же все говорили, что здорово, Крым наш. Значит, мы должны разделить не только эту ответственность, но и эту ношу, эти потери", – подчеркнул Ткачев.