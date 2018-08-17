Восемь самолетов в Южной Америке и один в Европе экстренно сели из-за сообщений о бомбах

03:40, 17 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Полиция расследует данные инциденты, сообщает РБК со ссылкой на чилийское радио BioBio. Также информацию об угрозе взрыва на восьми самолетах передает Сooperativa.

По данным чилийских правоохранительных органах, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline. Агентство Reuters со ссылкой на авиационные власти сообщает о четырех бортах этих авиакомпаний, которые экстренно сели из-за угрозы взрыва.

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Ранее сообщалось, об угрозе взрыва на трех самолетах этих авиакомпаний, а именно о рейсе 2369 из Лимы в Сантьяго, рейса 524 из Сантьяго в Росарио и рейса 162 из Сантьяго в чилийский город Калама. Все три самолета были вынуждены срочно приземлиться. Самолет, который летел в Каламу приземлился в аэропорту вылета, где его пассажиров эвакуировали. Воздушное судно проверили саперы, но взрывных устройств обнаружено не было. Также были совершены аварийные посадки самолетов из-за угрозы взрыва в Перу и Аргентине.

Чилийскому изданию BioBio в кол-центре LATAM подтвердили информацию об угрозе взрыва на своих пяти самолетах. Четверо из них вылетели из аэропорта Сантьяго. Все они экстренно приземлились в чилийских аэропортах.

Ранее перуанское Министерство транспорта сообщило, об экстренной посадке самолета южноамериканской компании LATAM Airlines, летевший из перуанской столицы Лима в чилийский город Сантьяго, передавало агентство Reuters.

Как заявили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщения о бомбе поступило от чилийского Министерства транспорта, передает RPP Noticas. Как отмечает портал со ссылкой на запись переговоров самолета с диспетчером, воздушное судно совершило посадку в аэропорту перуанского города Писко. По данным Andina, полиция закрыла доступ в аэропорт и к взлетно-посадочной полосе, где находится самолет. Издание отмечает, что пассажиры были высажены из самолета и планируется их доставить обратно в Лиму.

Ранее, в четверг, 16 августа, сообщалось, что самолет авиакомпании Condor Airlines, следовавший из египетской Хургады в немецкий Дюссельдорф совершил экстренную посадку на Крите из-за записки о бомбе, найденной на его борту. Все пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.

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Теги: #самолет#Южная Америка#угроза взрыва