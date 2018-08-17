Восемь самолетов в Южной Америке и один в Европе экстренно сели из-за сообщений о бомбах

По данным чилийских правоохранительных органах, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline.

В Чили, Перу и Аргентине восемь самолетов экстренно приземлились из-за сообщений о бомбах на борту.

Полиция расследует данные инциденты, сообщает РБК со ссылкой на чилийское радио BioBio. Также информацию об угрозе взрыва на восьми самолетах передает Сooperativa.

По данным чилийских правоохранительных органах, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline. Агентство Reuters со ссылкой на авиационные власти сообщает о четырех бортах этих авиакомпаний, которые экстренно сели из-за угрозы взрыва.

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Ранее сообщалось, об угрозе взрыва на трех самолетах этих авиакомпаний, а именно о рейсе 2369 из Лимы в Сантьяго, рейса 524 из Сантьяго в Росарио и рейса 162 из Сантьяго в чилийский город Калама. Все три самолета были вынуждены срочно приземлиться. Самолет, который летел в Каламу приземлился в аэропорту вылета, где его пассажиров эвакуировали. Воздушное судно проверили саперы, но взрывных устройств обнаружено не было. Также были совершены аварийные посадки самолетов из-за угрозы взрыва в Перу и Аргентине.

Чилийскому изданию BioBio в кол-центре LATAM подтвердили информацию об угрозе взрыва на своих пяти самолетах. Четверо из них вылетели из аэропорта Сантьяго. Все они экстренно приземлились в чилийских аэропортах.

Ранее перуанское Министерство транспорта сообщило, об экстренной посадке самолета южноамериканской компании LATAM Airlines, летевший из перуанской столицы Лима в чилийский город Сантьяго, передавало агентство Reuters.

Как заявили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщения о бомбе поступило от чилийского Министерства транспорта, передает RPP Noticas. Как отмечает портал со ссылкой на запись переговоров самолета с диспетчером, воздушное судно совершило посадку в аэропорту перуанского города Писко. По данным Andina, полиция закрыла доступ в аэропорт и к взлетно-посадочной полосе, где находится самолет. Издание отмечает, что пассажиры были высажены из самолета и планируется их доставить обратно в Лиму.

Ранее, в четверг, 16 августа, сообщалось, что самолет авиакомпании Condor Airlines, следовавший из египетской Хургады в немецкий Дюссельдорф совершил экстренную посадку на Крите из-за записки о бомбе, найденной на его борту. Все пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.