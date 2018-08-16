Аэропорт Будапешта закрыли на 3 часа из-за перегрева контейнера из России (фото)

Самолет прилетел из Стамбула, а в контейнере содержался иридий, который венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского города Димитровград.

Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени из-за перегрева контейнера с изотопами.

По словам представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартона Хайду, прекращение работы терминала было необходимо для изучения последствий случившегося, передает РБК.

Спустя три часа специалисты выяснили, что никакой угрозы для пассажиров контейнер не представлял.

В результате ЧП был приостановлен вылет восьми рейсов, сообщает агентство Reuters. При этом официального сообщения, на каком именно самолете контейнер доставили в венгерскую столицу, не поступало.

Читайте такжеИз крупнейшего аэропорта Германии полиция частично эвакуировала людей

При этом венгерское агентство MTI сообщило, что самолет прилетел из Стамбула, а в контейнере содержался иридий, который венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского города Димитровград. Ее представитель Габор Касаш сообщил, что в перегреве контейнера во время транспортировки нет ничего необычного, а сами изотопы необходимы для проведения исследований.

Reuters указывает, что незадолго до закрытия терминала в Будапешт действительно прибыл самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Иридий - тяжелый металл, который добывается в нескольких странах мира, в том числе и в России. Он может использоваться в энергетике, в автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.