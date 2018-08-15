Украинцев среди жертв обрушения моста в Италии нет - МИД

Соответствующую информацию подтвердила префектура Генуи.

Граждан Украины среди погибших людей в результате обрушения магистрального моста на севере Италии в городе Генуя нет.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.

«Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обрушения моста граждан Украины нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 километр, высота - 90 метров.

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Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, в их числе них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет.

Пострадали 15 человек, в числе которых девять - в тяжелом состоянии. Четырех из них извлекли из-под обломков.

Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.