Путин поручил подготовить «фундаментальный научный труд» по истории Крыма
23:34, 16 декабря 2014Мир
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и академии наук подготовить «фундаментальный научный труд» по истории Крыма.
REUTERS
Ответственным за эту работу, которая должна быть завершена до 1 декабря 2017, Путин назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает Радио Свобода.
16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, что стало поводом для России включить Крым в свой состав.
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Украина, Европейский союз и США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым. За такие действия в отношении России применили санкции.
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