Путин отдал тайное распоряжение о переброске «Искандеров» в Калининград – СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на польское издание Rzerczpospolita.

Учения прошли в тайне в период с 5 до 10 декабря. Однако только сейчас стало известно, что в них принимали участие 9 тысяч российских солдат западного округа вооруженных сил России. Кроме того, в маневрах была применена артиллерия, 250 танков и 55 боевых кораблей.

Российские СМИ сообщают, что главной целью маневров было отработать мобилизацию войск по тревоге и отразить гипотетическое нападение на Калининградскую область.

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Издание пишет, что распоряжение провести маневры и разместить в регионе ракетные комплексы "Искандер-М", способные нести ядерный заряд, отдал лично президент Владимир Путин. Неделю назад также стало известно, что Россия разместила в Крыму ракетные комплексы "Искандер".

Артиллерийские системы определенного калибра тоже имеют возможность применять ядерные заряды малой мощности, но "Искандер" - это уже тот комплекс, который принесет на себе большой мощности ядерный заряд.