Российские Искандеры могут поразить столицу Польши, Харьков и Минск (схема)

"Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер расположены в Ленинградской и Калининградской областях, и недавно были замечены в Крыму и на восточной границе Украины", - говорится в сообщении медиа-центра, передает Новое Время.

Сообщается, что в состав каждого из комплексов 9К720 Искандер-М, дальность поражения которых составляет до 500 километров, входит 51 спецавтомобиль. Обслуживанием Искандера занимаются 108 военных.

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Таким образом, свидетельствует инфографика, целями российских вооруженных сил могут стать европейские города - Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс, Минск и Варшава.

Искандер (индекс комплекса - 9К720, по классификации МО США и НАТО - SS-26 Stone) - разработанный Коломенским конструкторским бюро оперативно-тактический ракетный комплекс. Предназначен для поражения целей в глубине оперативного построения войск противника. Предположительно может быть средством доставки тактического ядерного оружия.