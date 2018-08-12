В Бухаресте проходит новый митинг после разгона пятничной демонстрации

В Бухаресте вечером субботу, 11 августа, начался новый протестный митинг. Акцию, проходившую в пятницу, разогнали полицейские, тогда пострадали более 400 человек

Тысячи человек участвуют в антиправительственном митинге в столице Румынии Бухаресте спустя день после того, как при разгоне последний демонстрации пострадали 400 человек.

Читайте такжеВ Румынии прошла многотысячная акция протеста против коррупции (фото)

Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу, 10 августа, более 50 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии, выступая против коррупции и низких зарплат.

Полиция предприняла попытку разогнать митинг, что привело к столкновениям с демонстрантами. В итоге пострадали более 400 человек, пострадавшие есть и среди сотрудников полиции.

Президент Румынии Клаус Иоаннис осудил действия правоохранителей, назвав их несоразмерными.

"Я решительно осуждаю жесткое вмешательство полиции, несоразмерное действиям большинство людей", - заявил он.

Пятничная демонстрация проходила напротив здания правительства страны, протестующие требовали отставки властей. Они выступали против в том числе попыток правительства ослабить судебную систему. Так, в июле президент Иоаннис отправил в отставку антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши, которая руководила расследованием против местных политиков.