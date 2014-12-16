Обаму снова призвали усилить санкции против России

10:53, 16 декабря 2014
Мир
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В понедельник республиканцы и демократы вновь пытались аргументировать свою позицию относительно необходимости введения новых санкций в отношении России и предоставления военной помощи Украине.

REUTERS

В администрации Барака Обамы отмечают, что глава государства "по-прежнему глубоко обеспокоен" действиями России в Украине, однако Вашингтон намерен согласовывать действия с союзниками, сообщает Русская служба Би-би-си.

В субботу конгресс одобрил соответствующий закон, который, по словам спикера Палаты представителей Джона Бейнера, подчеркивает "сильную моральную поддержку дела украинского народа".

Читайте такжеПорошенко и Байден обсудили механизмы поддержки Украины со стороны СШАСенатор-демократ Роберт Менендес добавил, что законотворцы США плечом к плечу в знак солидарности с властями и народом Украины против агрессии Владимира Путина, который, по его словам, "продолжает переворачивать международный порядок".

Белый дом, тем не менее, пока не принял решение относительно законопроекта.

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