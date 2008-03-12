Генсек НАТО хочет обсудить с Москвой присоедиение Украины и Грузии к альянсу

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что НАТО еще не приняло окончательного решения по поводу присоединения бывших советских республик, Украины и Грузии, к военному альянсу.

Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос, когда НАТО планирует предложить Украине и Грузии присоединиться к Плану действий по членству в Альянсе, Я.СХЕФФЕР заявил: «Мы как раз обсуждаем этот вопрос».

«Довольно часто появляются замечания со стороны Москвы по этому поводу. Мы серьезно относимся к нашим российским партнерам. Мы должны привлечь их к обсуждению» - заявил он в интервью популярной польской газете Gazeta Wyborcza.

Я.СХЕФФЕР также ожидает, что на апрельском саммите члены НАТО придут к общему решению относительно планов США разместить элементы системы противоракетной обороны в Центральной Европе.

Он заявил, что возможное размещение 10 противоракетных установок в Польше и радарного оборудования в Чехии может повлиять на безопасность Западной Европы.

«Я надеюсь, это будет отмечено [в документах], что мы также находимся под угрозой баллистических атак, и что американские установки являются серьезным элементом, на которые эта угроза может быть направлена, и в этом отношении НАТО играет важную роль», - заявил Я.СХЕФФЕР.