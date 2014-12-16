Сиднейский террорист обвинялся в сексуальном насилии и убийстве - СМИ

Такие данные предоставила полиция изданию Vice News, передает hromadske.tv.

Полиция наблюдала за пятидесятилетним Маном Гароном Монисом со случая, когда он начал рассылать письма ненависти семьям солдат, погибших в Афганистане.

Он был уроженцем Ирана, получил политическое убежище в Австралии в 1996 году. При этом, в ряде видео на YouTube он заявлял, что в австралийской полиции его пытали. За эти письма же, по данным полиции, он получил 300 часов общественных работ и был освобожден за хорошее поведение через 2 года.

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Федеральная полиция Австралии сегодня распространила данные, согласно которым, Монис был подозреваемым в убийстве своей жены.

Полиция также сообщает о более чем 50 обвинений в сексуальном насилии в адрес погибшего радикала.

В нападении на кафе, кроме Мониса, погибли двое заложников. Четверо были ранены.