Полиция Британии установила подозреваемых в отравлении Скрипалей – СМИ

К покушению причастны "несколько россиян". В настоящее время ведется розыск более чем одного человека.

Полиция Великобритании установила подозреваемых в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Об этом сообщает Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, передает ЕвроПравда. По данным издания, к покушению причастны "несколько россиян". В настоящее время ведутся поиски более чем одного человека.

"Следователи считают, что они установили подозреваемых, совершивших нападение с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", через систему видеонаблюдения, и сверили это с персональными данными людей, которые въехали в Великобританию примерно в это время. Они (следователи) уверены, что это россияне", - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, в начале марта бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городке Солсбери. Было установлено, что их отравили нервным агентом эпохи холодной войны. Британское правительство обвинило в этом Россию. Но Кремль отрицает любую причастность.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.

18 мая стало известно, что Скрипаль вышел с больницы. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля.