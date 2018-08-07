Financial Times: Лживый режим Путина ждет неизбежный провал, как СССР и нацистов

Война с «фейками» в политике – не новая проблема для человечества, и советская история доказывает, что правда рано или поздно выходит наружу.

Современная политика все чаще становится битвой за правду. Дональд Трамп не теряет ни одной возможности обвинить СМИ в пропаганде «фейковых новостей». Критики же президента США в ответ заявляют, что он сам постоянно врет. На прошлой неделе Washington Post подсчитало, что американский лидер за 558 дней солгал 4229 раз.

Роль Google и Facebook в распространении «фейковых новостей» добавила истеричности дебатам. Беспокойство из-за социальных сетей усиливает ложное впечатление, что битва за правду стала уникальным явлением современной политики. Но на самом деле мир уже неоднократно сталкивался с этим вызовом.

Читайте такжеЕврокомиссия требует от соцсетей бороться с фейковыми новостями

Об этом на страницах Financial Times пишет обозреватель Гидеон Рахман. Нынешняя популярность антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» или эссе Анны Арентдт «Ложь в политике» подчеркивает то, что человечество уже имело проблемы с правдой. Социальные сети создали новые инструменты, но они не изменили суть битвы.

Те, кто боится, что Белый дом Дональда Трампа, Кремль Владимира Путина или Компартия Си Цзиньпина добьются успеха в создании новой политики, в которой ложь возьмет верх над правдой, может найти успокоение в истории 20-го века. Режимы, основанные на лжи, неуклонно терпели крах, потому что реальность обязательно разоблачала их. Много историков, которые исследуют Германию во времена правления Адольфа Гитлера, больше не изображают нацистский режим как безжалостно эффективный. Вместо этого они настаивают на неэффективности и слабости, которые происходили от потребности подпитывать ложь фюрера, который отвергал неудобные факты как «фейковые новости» или «свидетельство измены». Роковая слабость системы СССР была еще более ярким примером провала борьбы режима против правды.

Читайте такжеПремия фейковых новостей от Трампа: телеканал Fox News опубликовал список победителей

В 1974 году в эссе «Жить не по ложи» русский новеллист и диссидент Александр Солженицын утверждал, что «ложь стала глубоко встроенной в государственную систему, став жизненно важным связующим звеном, которое держит все вместе». Когда через десятилетия после того лидер СССР Михаил Горбачев попытался ввести так называемую «гласность» система начала разрушаться. Как отмечал писатель Аркадий Островский: «Крах Советского Союза был неизбежен из-за краха лжи». Пропасть между ложью пропаганды советской системы и жизнью простых людей стала слишком большой, чтобы оставаться устойчивой.

Нечто подобное, скорее всего, произойдет с нынешними политическими системами, которые полагаются на ложь. Им тоже придется столкнуться с жестокой проверкой реальности. Сравнение с Третьим рейхом или Советским Союзом может и не успокоит никого, учитывая кошмарные преступления, которые они совершили, прежде чем развалиться. Имея контроль над прессой, системой правосудия и аппаратом террора, тоталитарным режимам удавалось достаточно долго подавлять правду. В демократических странах попытка вести политику с помощью лжи обречена на провал значительно быстрее. Автор приводит Brexit как пример такого провала. Ведь британцам понадобилось не много времени, чтобы понять, что их обманули и преимуществ от выхода из ЕС не будет.