При аварии на ГЭС в Эквадоре погибли 13 рабочих
08:21, 15 декабря 2014Мир
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Жервами аварии на строящейся гидроэлектростанции в Эквадоре стали 13 человек, в том числе трое граждан Китая. Еще 12 человек получили травмы и были госпитализированы.
В Эквадоре произошла авария на ГЭС / vladtime.ru
По словам очевидцев, обрушению туннеля предшествовал громкий шум. Власти Эквадора заявляют, что расследование происшествия уже началось. На место выехали несколько членов правительства страны, передает ВВС.
Строительство гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair финансировалось Китаем и должно было быть завершено в следующем году. Станция находится на реке Амазонка в провинции Напо.
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