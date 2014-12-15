При аварии на ГЭС в Эквадоре погибли 13 рабочих

По словам очевидцев, обрушению туннеля предшествовал громкий шум. Власти Эквадора заявляют, что расследование происшествия уже началось. На место выехали несколько членов правительства страны, передает ВВС.

Строительство гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair финансировалось Китаем и должно было быть завершено в следующем году. Станция находится на реке Амазонка в провинции Напо.