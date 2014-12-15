В Египте восстановили статую фараона, которая была уничтожена три тысячи лет назад

На церемонии в честь завершения восстановительных работ археологи показали фигуру фараона Аменхотепа III, которая с момента землетрясения лежала на земле, распавшись на почти 90 кусков, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

На голову 13-метровой статуи одета символическая корона Верхнего Египта, а в руках фараон держит свитки папируса, на которых написано его имя.

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Статуя стояла рядом с другой столь же массивной фигурой Аменхотепа III, которая была восстановлена и открыта раньше в этом году.

Известные на весь мир Колоссы Мемнона также изображают фараона Аменхотепа III, однако там египетский правитель изображен сидя.