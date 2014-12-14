Финляндия обеспокоена участившимися полетами военных самолетов РФ

Об этом он заявил в эфире YLE Radio Suomihttp, передает телеканал ”Дождь”.

По словам Стубба, «сложившаяся ситуация действительно вызывает беспокойство».

”Хотя в Хельсински и не видят угрозу безопасности Финляндии со стороны российской авиации, «мы вполне можем констатировать, что ситуация обострилась, сейчас она более острая, чем за предшествовавший весьма длительный период», - отметил он.

Премьер добавил, что может допустить, что российские самолеты летали между Калининградом и остальной частью страны в рамках обычных военных маневров, но полеты «должны быть безопасными в любом случае».

Ранее в воскресенье агентство транспортной безопасности Финляндии (Trafi) сообщило, что на этой неделе финские авиадиспетчеры временно изменили траекторию маршрутов гражданских самолетов из-за появившихся в небе над Балтикой самолетов российских ВВС.

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