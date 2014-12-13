Госслужащим Италии запретили принимать подарки стоимостью более €150

В распространенном циркуляре министерства экономики и финансов страны сообщается, что "государственным служащим запрещается принимать подарки или другие нематериальные ценности, стоимость которых выше умеренной", передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Авторы документа ссылаются на Кодекс поведения, призывающий сотрудников государственных структур к соблюдению правил хорошего тона в обществе, честности и самоконтролю.

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Уточняется, что под "умеренной стоимостью" подразумевается сумма "не более 150 евро". Более дорогие подарки должны быть переданы в администрацию для использования в государственных целях или их возврата.

Под действие циркуляра попадают также все сотрудники госкомпаний и сторонних проверяющих организаций.