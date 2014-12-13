В Букингемском дворце в Лондоне выросли галлюциногенные грибы - СМИ

Опасные грибы нашел Алан Титчмарш, который снимал программу "Сад королевы", который выйдет на экраны в этом месяце, сообщает ТСН со ссылкой на Metro.

Скорее всего галлюциногены поселились в королевском дворе естественно, их никто специально не выращивал.

Читайте такжеКоролевский двор отказался комментировать слухи в СМИ о якобы отречения Елизаветы II

"В саду у дворца растут несколько сотен видов грибов, включительно с небольшим количеством мухоморов. В программе объяснено, что эти грибы очень полезны для деревьев, поскольку помогают им усваивать питательные вещества", - прокомментировал пресс-секретарь Букингемского дворца.

В прошлом мухоморы использовали в шаманских ритуалах, а сейчас в небольших количествах используют, чтобы расслабиться, поскольку грибы обладают свойствами антидепрессантов.