Путин и лидер ИГ стали самыми влиятельными людьми года по версии AFP

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей года по версии французского информационного агентства АFP, передает LB.ua.

Рейтинг, в который вошли 10 персон, был составлен по результатам опроса среди журналистов AFP. В нем приняли участие 380 сотрудников редакции агентства.

"Из-за украинского конфликта и аннексии Крыма отношения Востока и Запада переживают свой худший кризис за четверть века, с падения Берлинской стены. В свои 62 года российский президент Владимир Путин является центральным игроком в этом противостоянии, которое рискует в любой момент перейти в состояние "холодной войны", - пишет агентство.

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На втором месте рейтинга стоит лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади, а замыкают тройку значимых персон школьницы из нигерийского района Чибок, похищенные в результате нападений, приписываемых членам радикальной исламистской группировки "Боко Харам".

Также в список агентства AFP второй год подряд входят Папа Римский Франциск и юная пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, получившая Нобелевскую премию мира.

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Остальными фигурантами рейтинга являются лидер демонстрантов в Гонконге Джошуа Вонг, родители казненного боевиками "Исламского государства" журналиста Джеймса Фоули - Дайан и Джон, южноафриканский спортсмен-ампутант Оскар Писториус, автор книги "Капитал в XXI веке" Томас Пикетти и основатель торговой онлайн-площадки Alibaba, самый богатый человек в Азии по версии агентства Bloomberg Джек Ма.

В прошлом году первым в этом списке оказался бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который получил политическое убежище в России, второе место занимал иранский президент Хасан Рухани, а на третьем месте оказалась пакистанка Юсуфзай.