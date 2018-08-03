Российская "фабрика троллей" атаковала президента Италии – СМИ

В комментариях в соцсетях президента Маттареллу, часто в вульгарной форме, призывали уйти в отставку.

В ночь с 27 на 28 мая против президента Италии Серджо Маттарелла была осуществлена массированная атака в соцсетях.

Это произошло через несколько часов после того, как он отказался назначать евроскептика Паоло Савона министром финансов, сообщает Европравда со ссылкой на ANSA.

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Так, примерно в два ночи в Twitter наблюдалась аномальная активность, когда в течение нескольких минут были сделаны заметки против Маттареллы из более 400 профилей.

Как говорится, следы всех этих профилей ведут к одному источнику – российской "фабрике троллей".

В заметках президента Маттареллу, часто в вульгарной форме, призывали уйти в отставку.

И хотя, как отмечается, точную принадлежность этих профилей к российской "фабрики троллей" установить невозможно, часть из них уже появлялась в расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в выборы в США.

Ранее УНИАН сообщал, что спонсоры российской "фабрики троллей", которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс запустили новый американский сайт.

"Фабрику троллей" связывают с дважды судимым "поваром Путина Евгением Пригожиным. Его проплаченные комментаторы оставляют тысячи пропутинских записей ежедневно во всех социальных сетях на нескольких языках.